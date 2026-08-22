«Самые яркие впечатления»: Российский парашютист прыгнул из стратосферы и побил мировой рекорд

В Алтайском крае установили новый мировой рекорд по высотному прыжку с теплового аэростата из стратосферы. Парашютист Сергей Бойцов прыгнул с высоты 11,5 километра, и это событие транслировалось в прямом эфире. Прыжок был приурочен к Международному фестивалю молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Вместе с Бойцовым рекорд побил пилот аэростата Иван Меняйло — президент Федерации воздухоплавательного спорта России и чемпион мира. Скорость свободного падения составила 500 километров в час, а температура на высоте прыжка опускалась до минус 59 градусов. Парашют раскрылся на высоте 1565 метров, приземление прошло в Усть-Калманском районе Алтайского края.

Предыдущий рекорд принадлежал польским спортсменам — 10 километров. Также был побит национальный рекорд по высоте полёта на тепловом аэростате, который ранее принадлежал Фёдору Конюхову — 10 678 метров.

Сам Бойцов признался, что этот прыжок стал самым ярким впечатлением в его жизни. Он подчеркнул, что рекорд стал результатом работы не только его, но и инженеров, пилотов и всей команды. Особенно важно, что всё проходило на отечественном оборудовании. Прыжок он посвятил России, Дню Государственного флага и предстоящему молодёжному фестивалю.

«15 августа я отпраздновал день рождения и совершил прыжок. И теперь, после этого знакового события, могу сказать точно — это были самые яркие впечатления за всю мою жизнь! Мы сделали то, что ещё недавно казалось невероятным. Рекордный спуск с высоты в более чем 11,5 км стал результатом не только моей кропотливой работы, но также инженеров, пилотов и всей команды проекта», — передаёт слова Бойцова пресс-служба МФМ.

До этого российский пловец Егор Корнев стал серебряным призёром чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В финале на дистанции 100 метров вольным стилем он показал результат 46,74 секунды, установив новый рекорд России.