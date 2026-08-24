СБУ заочно предъявила главе Генштаба ВС РФ Герасимову третье подозрение

Служба безопасности Украины заочно предъявила третье подозрение начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

На этот раз СБУ связала обвинение с массированным ударом по Киеву в ночь на 2 июля 2026 года. Украинская спецслужба утверждает, что Герасимов лично руководил этой операцией.

«СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении генералу армии РФ Герасимову, который командовал самым массированным обстрелом Киева летом 2026 года», — заявили в ведомстве.

По версии украинской стороны, во время удара были применены в общей сложности 570 беспилотников и ракет, включая «Циркон» и «Искандер-М». СБУ утверждает, что пострадали более 100 человек, 70 из них госпитализировали, а повреждения получили свыше 20 жилых домов.

Герасимову вменили часть 2 статьи 438 УК Украины о военных преступлениях, повлёкших гибель людей. Поскольку начальник Генштаба находится в России, расследование проводится украинской стороной заочно.

Предыдущее подозрение Киев предъявил Герасимову 3 июля, также связав его с ударом по украинской столице. Ещё в 2015 году СБУ объявила российского военачальника в розыск по делу о событиях под Иловайском.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что СБУ и украинская полиция усилили проверки жителей подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей, у которых есть близкие в России. Силовики досматривают людей на блокпостах и во время рейдов, обращая внимание на российские номера в телефонах, переписку с родственниками и денежные переводы из РФ. После обнаружения таких контактов человека задерживают, допрашивают и обвиняют в государственной измене.