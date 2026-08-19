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19 августа, 14:59

СБУ объявила подозрение двум археологам за раскопки в Крыму

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Служба безопасности Украины заочно уведомила археологов Марка Крамаровского и Эмиля Сейдалиева о подозрении в нарушении законов и обычаев войны из-за раскопок в Крыму. Соответствующие документы опубликованы украинской прокуратурой.

Претензии Киева связаны с исследованиями средневекового городища Солхат на территории Старого Крыма. Украинская сторона утверждает, что после 2014 года археологические работы там проводились без разрешения её органов власти. Киев игнорирует тот факт, что в марте 2014 года после референдума Крым вошёл в состав России: 18 марта был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию.

По версии следствия, во время раскопок был частично затронут культурный слой памятника, а часть найденных предметов впоследствии передали в Государственный Эрмитаж. Среди них украинская сторона перечисляет фрагменты керамики, элементы средневекового водопровода и другие археологические находки.

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Крамаровский — ведущий научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа и многолетний руководитель экспедиций в Солхате. Сейдалиев работает в Институте археологии Крыма РАН и Крымском инженерно-педагогическом университете. В украинских материалах первый указан как гражданин России, второй — как гражданин Украины.

Археологи проводили работы на основании разрешений, выданных российскими органами. Украинская сторона их юридическую силу не признаёт и квалифицирует продолжение раскопок как нарушение норм, регулирующих обращение с культурными ценностями во время вооружённых конфликтов.

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Это не первый подобный эпизод. Ранее Украина добивалась экстрадиции сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого задержали в Польше из-за раскопок античного городища Мирмекий в Керчи. Весной 2026 года археолога освободили и передали российской стороне в рамках обмена.

Ранее Life.ru рассказывал об освобождении Александра Бутягина и его возвращении в Россию. Киев также связывал претензии к учёному с археологическими работами в Крыму после 2014 года.

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Марина Фещенко
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