Медведев предрёк провал любым попыткам запугать российских учёных

Председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки давления на российских учёных не принесут результата. По его словам, государство способно обеспечить безопасность специалистов даже в условиях внешнего давления.

Поводом для комментария стала история археолога Эрмитажа Александра Бутягина, которого продержали в польской тюрьме 4 месяца. Медведев отметил, что угрозы, шантаж и провокации давно стали привычным инструментом противников России. При этом, подчеркнул он, власти не собираются изолировать научное сообщество или ограничивать его международную работу.

«Если поместить учёных в подобие «золотой клетки», контролировать каждый их шаг за пределы страны, это станет исполнением мечты тех, кто всеми силами пытается изолировать российскую науку, запугать её лучших представителей», — заявил зампред Совбеза РФ в беседе с РИА «Новости».

Дмитрий Медведев также выступил против идеи вводить специальные рекомендации для работы российских специалистов за границей. По его словам, представители науки обладают высоким авторитетом в мире и способны самостоятельно оценивать риски.

«Осторожность и предусмотрительность им, безусловно, не помешают. Но акции устрашения против них обречены на провал», — подчеркнул он, добавив, что у России есть свои способы реагирования на подобные действия.