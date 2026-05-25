Российский археолог Александр Бутягин заявил, что документы о его экстрадиции были подготовлены с многочисленными ошибками и противоречиями. Об этом учёный рассказал РИА «Новости».

По словам Бутягина, материалы, представленные украинской стороной в период его содержания под стражей, содержали множество нестыковок. Он отметил, что без юридической подготовки смог обратить внимание на проблемы в документах. Археолог считает, что украинская сторона могла рассчитывать на упрощённую процедуру его выдачи. По его мнению, авторы запроса не уделили должного внимания качеству подготовки материалов.

«Возможно, они считали, что вот они меня дождутся — и я тут же признаю все обвинения. Польша — это очень большой друг Украины. Возможно, был расчёт на то, что никто не будет особо вникать документы о моей выдаче», — утверждает он.

Около 4,5 миллиона долларов — именно в такую сумму украинская сторона оценила ущерб от действий сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина во время его работы на полуострове. Такую цифру учёный назвал сам, выступая перед журналистами на пресс-конференции. Он также уточнил, что вменяемая сумма является не чем иным, как денежной оценкой того, что представители Незалежной посчитали уничтожением культурного слоя.