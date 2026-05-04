4 мая, 12:07

Археологу Бутягину вменили ущерб $4,5 млн за раскопки в Крыму

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Около 4,5 миллиона долларов — именно в такую сумму украинская сторона оценила ущерб от действий сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина во время его работы на полуострове. Такую цифру учёный назвал сам, выступая перед журналистами на пресс-конференции.

«Сумма ущерба — я не помню её на память, но помню, что там было 200 миллионов гривен, насколько я понимаю, это больше $4,5 миллионов», — рассказал он.

Он также уточнил, что вменяемая сумма является не чем иным, как денежной оценкой того, что представители Незалежной посчитали уничтожением культурного слоя.

Археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаж

Напомним, 28 апреля 2026 года археолога Бутягина наконец-то освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. Сотрудник Эрмитажа вернулся в Петербург. Своё задержание Бутягин назвал частью комплексной кампании по очернению России на мировой арене.

Вероника Бакумченко
