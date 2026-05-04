Археологу Бутягину вменили ущерб $4,5 млн за раскопки в Крыму
© РИА Новости / Алексей Даничев
Около 4,5 миллиона долларов — именно в такую сумму украинская сторона оценила ущерб от действий сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина во время его работы на полуострове. Такую цифру учёный назвал сам, выступая перед журналистами на пресс-конференции.
«Сумма ущерба — я не помню её на память, но помню, что там было 200 миллионов гривен, насколько я понимаю, это больше $4,5 миллионов», — рассказал он.
Он также уточнил, что вменяемая сумма является не чем иным, как денежной оценкой того, что представители Незалежной посчитали уничтожением культурного слоя.
Напомним, 28 апреля 2026 года археолога Бутягина наконец-то освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. Сотрудник Эрмитажа вернулся в Петербург. Своё задержание Бутягин назвал частью комплексной кампании по очернению России на мировой арене.
