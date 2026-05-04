4 мая, 11:42

Археолог Бутягин вышел на работу в Эрмитаж

Обложка © VK / Александр Бутягин

Археолог и сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу после освобождения из-под ареста в Варшаве.

Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на совместной пресс-конференции с Бутягиным в Санкт-Петербурге.

«Александр Михайлович Бутягин вернулся из затянувшегося отпуска и возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену», — сказал Пиотровский.

Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев добивался его выдачи из-за раскопок в Крыму после 2014 года: украинская сторона считала эти работы незаконными и обвиняла археолога в повреждении объекта культурного наследия в Керчи. Речь шла о Мирмекии — античном городище, которое экспедиция Эрмитажа изучает много лет. Российская сторона настаивала, что Бутягин занимался научной работой, а найденные артефакты не вывозились с полуострова и оставались в местном музее.

В марте польский суд одобрил экстрадицию археолога на Украину, однако решение не было исполнено. В конце апреля Бутягина освободили в рамках обмена заключёнными на польско-белорусской границе. Теперь он вернулся в Петербург и снова приступил к работе.

