Спасённый из польской тюрьмы археолог Эрмитажа отложил встречу с отцом из-за «тьмы дел»

Отец археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина Михаил Бутягин сообщил, что его сын уже находится дома. Учёный пообещал навестить родных в ближайшее время.

«Саша сказал, что уже дома и что обязательно заедет поскорее», — рассказал ТАСС Бутягин-старший.

По словам отца, сейчас археологу предстоит разобраться с «тьмой дел»: отчёты из последней экспедиции, подготовка новой, рабочие проекты в университете, а также покупка электроники взамен той, что изъяли польские правоохранители.

Археолог Эрмитажа Бутягин вернулся в Санкт-Петербург после освобождения в рамках обмена заключёнными. С декабря 2025 года российский учёный находился под арестом на территории Польши — основанием послужил запрос украинской стороны. В итоге его освободили на границе Белоруссии и Польши в рамках процедуры обмена. Сам он заявил, что задержание стало частью системной кампании, направленной на формирование негативного образа России на международной арене.