Археолог Бутягин обыгрывал всех в шашки в польской тюрьме — и с ним перестали играть

Историк и археолог Александр Бутягин после пятимесячного заключения в польской тюрьме рассказал, как проводил время в камере. По его словам, вариантов досуга было немного: книги поступали редко, поэтому заключённые чаще играли в карты и настольные игры.

С собой у археолога были шахматы и шашки, которые он затем привёз обратно. Однако с шашками быстро возникла проблема: Бутягин оказался слишком сильным соперником для сокамерников.

«Я обыгрывал всех, и они перестали со мной играть, потому что им было неинтересно, я всё время выигрывал», — рассказал он в интервью телеканалу «Санкт-Петербург»

По словам археолога, чаще всего заключённые играли в карты — в «1000» и польскую игру «Макао». В последней он тоже играл успешно и обыграл всех.

При этом нехватка книг для него была отдельной трудностью. Бутягин рассказал, что, когда получал книгу, начинал читать почти без остановки, но затем мог снова оставаться без чтения на неделю или десять дней. В такие периоды он писал. Теперь, по словам археолога, ему предстоит перенести эти записи на компьютер и привести их в электронный вид.

Напомним, 28 апреля 2026 года Александра Бутягина освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. После сотрудник Эрмитажа вернулся в Санкт-Петербург. Сам археолог назвал своё задержание частью комплексной кампании по очернению России на международной арене. По словам Бутягина, после возвращения ему предстоит разобрать и перевести в электронный вид записи, которые он делал во время заключения.