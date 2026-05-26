Археолог Бутягин рассказал о пожелании от украинца в польской тюрьме

Освобождённый российский археолог Александр Бутягин поделился деталями своего пребывания в польской тюрьме. Учёный рассказал о разговоре с заключённым с Украины. Мужчина пожелал ему освобождения в рамках обмена. Беседа состоялась во время прогулки в исправительном учреждении.

«Конечно, в камере мы обсуждали гипотетическую возможность обмена заключёнными. И даже украинец, с которым мы оказались на общей прогулке, вообще сразу же сказал: «Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит», — приводит комментарий археолога РИА «Новости».

Учёный отметил, что в польской тюрьме он ни разу не столкнулся с негативным отношением к себе как к россиянину. Другие заключённые вели себя корректно. Бутягин добавил, что скорее наоборот, даже в числе охранников и заключённых были люди, которые ему сочувствовали. В худшем случае он встречал индифферентное отношение.

Археолога Бутягина освободили 28 апреля в рамках обмена на белорусско-польской границе. После этого сотрудник Эрмитажа вернулся в Санкт-Петербург. Сам археолог назвал своё задержание частью комплексной кампании. По его мнению, она направлена на очернение России на международной арене.