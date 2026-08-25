Простой советский метод борьбы с изжогой оказался опасен

Несмотря на доступность современных лекарственных средств, некоторые люди по-прежнему пытаются справляться с изжогой с помощью народных методов. Одним из наиболее распространённых способов остаётся сода, растворённая в воде. Важно понимать, что такое средство способно лишь ненадолго уменьшить неприятные ощущения, не устраняя саму причину. Кроме того, оно может быть опасно для здоровья, предупредила Life.ru врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина.

По словам эксперта, при взаимодействии соды с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это может стимулировать дополнительную выработку кислоты и способствовать её повторному забросу в пищевод. В результате могут усиливаться отрыжка и газообразование, а слизистая желудка и пищевода подвергаться дополнительному раздражению.

Опасность заключается также в том, что регулярную изжогу человек может воспринимать как незначительную проблему и долго не обращаться за медицинской помощью. Между тем постоянный заброс содержимого желудка в пищевод способен постепенно повреждать его слизистую.

Длительное игнорирование симптомов изжоги без лечения может привести к хроническому воспалению слизистой пищевода, образованию эрозий и язв, сужению просвета пищевода — стриктурам — и кровотечениям. В некоторых случаях развивается пищевод Барретта — состояние, при котором нормальные клетки слизистой заменяются атипичными, что существенно повышает риск рака пищевода. Наталья Панина Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

«Важно понимать, что сода не относится к методам лечения изжоги. Если неприятное жжение возникает эпизодически и имеет очевидную связь с определёнными обстоятельствами, для облегчения состояния могут применяться антациды», — добавила специалист.

При регулярной изжоге необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Современные методы терапии кислотозависимых заболеваний позволяют эффективно контролировать симптомы и предотвращать осложнения. Однако важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Популярные в соцсетях советы пить соду или перекись водорода для «очищения организма» также могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Перекись водорода — это сильный окислитель, который повреждает слизистые и может вызвать химические ожоги пищевода и желудка. При разложении перекиси выделяется кислород, и попадание пузырьков газа в кровоток грозит газовой эмболией — состоянием, опасным для жизни.