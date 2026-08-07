Россиян предупредили об опасности «чудесного очищения» содой и перекисью водорода

Популярные в соцсетях советы пить соду или перекись водорода для «очищения организма» могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской больницы в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила, что такие методы не имеют доказанной пользы и опасны.

Сода лишь маскирует изжогу, нейтрализуя кислоту, но затем возникает «кислотный рикошет» — организм начинает вырабатывать её активнее, что усиливает гастрит и рефлюкс. При больших дозах нарушается кислотно-щелочной баланс и уровень электролитов, что может привести к сбоям в работе сердца.

Ещё опаснее принимать внутрь перекись водорода. Это сильный окислитель, который повреждает слизистые и может вызвать химические ожоги пищевода и желудка. При разложении перекиси выделяется кислород, и попадание пузырьков газа в кровоток грозит газовой эмболией — состоянием, опасным для жизни. Особую угрозу несут советы самостоятельно увеличивать дозировку или использовать концентрированные растворы.

Врач подчёркивает: изжога — это симптом, а не самостоятельная болезнь. Лечить её содой нельзя. При появлении сильной боли, рвоты с кровью, затруднённого дыхания, судорог или нарушений ритма сердца нужно немедленно обращаться за медпомощью. Самостоятельно вызывать рвоту после приёма соды или перекиси не рекомендуется — это может повредить слизистые. До приезда врачей важно сохранить упаковку или сообщить название и концентрацию вещества.

А ранее россиянам назвали тихие симптомы инфаркта, которые можно спутать с изжогой и усталостью. По словам медика, организм может сигнализировать о нарушениях через хроническую слабость, одышку, отёки, головокружение, нарушения ритма или даже дискомфорт в животе.