Подростка после трагической гибели разобрали на органы без согласия матери

Мать погибшего в ДТП 18-летнего американца заявила, что его органы и ткани изъяли без её согласия. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на рассказ Андреа Маук.

Дэймон Маук погиб 24 июня 2023 года в американском штате Огайо. Его автомобиль съехал с сельской дороги и врезался в дерево, а мать в это время находилась в Коста-Рике.

По словам женщины, она была указана в медицинских документах сына как основной экстренный контакт, однако больница с ней не связалась. Позднее выяснилось, что Дэймон, который не был зарегистрированным донором органов, стал донором тканей.

Маук утверждает, что разрешение на их изъятие по телефону дал биологический отец молодого человека. Женщина заявила, что отец практически не участвовал в жизни сына и не принимал ранее медицинских решений за него.

После возвращения домой мать узнала, что у Дэймона изъяли глаза, кожу, сердечные клапаны, связки и другие ткани. По её словам, глаза отправили в Аргентину, а часть биоматериала — исследовательским и коммерческим организациям.

Женщина подчеркнула, что сама не выступает против донорства. Она считает главной проблемой отсутствие информированного согласия семьи и требует изменить правила.

Маук начала кампанию за принятие закона, который назвала Damon's Law. Она призывает обязать организации получать осознанное согласие родственников и обеспечить прозрачность дальнейшего использования донорских тканей.

История получила огласку на фоне более широкой проверки системы трансплантации и донорства тканей в США. Федеральные власти ранее выявляли нарушения, связанные в том числе с процедурами определения смерти пациентов и информированием семей.