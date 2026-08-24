Пьяный кандидат в депутаты на Land Rover штурмом прорвался к отделу МВД и сразу сел

В Артёмовском Свердловской области кандидат в депутаты местной думы Сергей Данылюк вместе с приятелем устроил ночной заезд к зданию полиции на Land Rover. Мужчины были пьяны, повредили шлагбаум и в итоге получили по 14 суток административного ареста, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Кандидат в депутаты на Land Rover снёс шлагбаум у отдела полиции Артёмовского. Видео © Baza

По материалам суда, всё произошло в ночь на 17 августа. Данылюк и Денис Вахрушев подъехали к ОМВД «Артёмовский» на улице Мира, объехали три бетонных блока, установленных для ограничения проезда, после чего повредили шлагбаум. Затем внедорожник припарковали прямо на пешеходной дорожке перед главным входом в отдел. Машина также перекрыла доступ к служебному транспорту, включая автомобили экстренных служб.

На обоих мужчин составили протоколы по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — за создание помех движению транспорта и пешеходов при массовом пребывании граждан в общественном месте. Артёмовский городской суд назначил каждому по 14 суток ареста. Постановления ещё могут быть обжалованы.

«В суде Данылюк вину признал частично и раскаялся, Вахрушев вину не признал. Отметим, что Сергей Данылюк является зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Артёмовского муниципального округа восьмого созыва по одномандатному округу № 2 (самовыдвиженец)», — уточнили в пресс-службе.

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