Смрад мертвечины из закрытой квартиры ужаснул жильцов многоэтажки в Москве, но за дверью был не труп

Жуткий запах разложения из запертой квартиры перепугал жителей многоэтажного дома на улице Академика Миллионщикова в Москве. Как сообщает SHOT, соседи решили, что внутри мог умереть человек, и вызвали экстренные службы.

На стук и звонки никто не отвечал. Опасаясь худшего, спасатели вскрыли входную дверь и вошли в жильё.

Квартира оказалась пустой. Следов происшествия или находившихся внутри людей специалисты не обнаружили.

Разгадка ждала спасателей на кухне. Пока хозяева были в отъезде, холодильник отключился, лежавшие в нём продукты разморозились и начали разлагаться. Именно испортившаяся еда стала источником запаха, который соседи приняли за трупный. В результате тревога оказалась ложной, а пугающий инцидент обошёлся без пострадавших.

Сильный запах еды в многоквартирном доме сам по себе не считается нарушением, но ситуация меняется, если он вызван антисанитарией. Юрист пояснил Life.ru, что в таких случаях у жильцов появляются основания для защиты: можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с коллективным заявлением, потребовать проверки вентиляции и составить акт осмотра. Главным контролирующим органом выступает Роспотребнадзор, который вправе провести проверку, вынести предписание и оштрафовать собственника по статье 6.4 КоАП.