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25 августа, 16:20

Смрад мертвечины из закрытой квартиры ужаснул жильцов многоэтажки в Москве, но за дверью был не труп

Спасатели вскрыли квартиру в Москве из-за отключившегося холодильника с едой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жуткий запах разложения из запертой квартиры перепугал жителей многоэтажного дома на улице Академика Миллионщикова в Москве. Как сообщает SHOT, соседи решили, что внутри мог умереть человек, и вызвали экстренные службы.

На стук и звонки никто не отвечал. Опасаясь худшего, спасатели вскрыли входную дверь и вошли в жильё.

Квартира оказалась пустой. Следов происшествия или находившихся внутри людей специалисты не обнаружили.

Разгадка ждала спасателей на кухне. Пока хозяева были в отъезде, холодильник отключился, лежавшие в нём продукты разморозились и начали разлагаться. Именно испортившаяся еда стала источником запаха, который соседи приняли за трупный. В результате тревога оказалась ложной, а пугающий инцидент обошёлся без пострадавших.

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Сильный запах еды в многоквартирном доме сам по себе не считается нарушением, но ситуация меняется, если он вызван антисанитарией. Юрист пояснил Life.ru, что в таких случаях у жильцов появляются основания для защиты: можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с коллективным заявлением, потребовать проверки вентиляции и составить акт осмотра. Главным контролирующим органом выступает Роспотребнадзор, который вправе провести проверку, вынести предписание и оштрафовать собственника по статье 6.4 КоАП.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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