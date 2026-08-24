За 13 лет число курящих марихуану американцев выросло вдвое

Доля американцев, которые заявили, что курят марихуану, достигла 17% — это примерно каждый шестой взрослый житель США. Показатель повторил исторический максимум наблюдений Gallup.

За 13 лет число таких респондентов выросло более чем вдвое. В 2013 году, когда Gallup впервые задал американцам этот вопрос, о курении марихуаны сообщили лишь 7% опрошенных.

Чаще всего о такой привычке говорят американцы в возрасте от 30 до 49 лет — 25%. Среди молодых людей от 18 до 29 лет показатель составляет 23%, а после 65 лет снижается до 5%.

Одновременно обычные сигареты в США продолжают терять популярность. Сейчас их курят 11% взрослых — это повтор рекордно низкого результата Gallup. Для сравнения, в 1954 году доля курильщиков сигарет в стране достигала 45%.

Ещё 15% американцев сообщили, что употребляют съедобные продукты с марихуаной, а 9% используют электронные сигареты. Опрос проводился с 1 по 19 июля в рамках ежегодного исследования потребительских привычек Gallup.

Ранее Life.ru рассказывал о признании редакции The New York Times, что последствия массовой легализации марихуаны в США оказались серьёзнее первоначальных ожиданий. Издание обратило внимание на рост регулярного употребления каннабиса после смягчения законодательства в американских штатах. По приводившимся данным, около 18 млн жителей страны употребляют марихуану почти ежедневно, тогда как в 2012 году таких было около 6 млн.