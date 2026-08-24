Мощный пожар охватил ресторан Dasko Garden в Уфе

В Уфе произошёл пожар в ресторане Dasko Garden, огонь охватил крышу заведения. Об этом сообщает Mash Batash.

Пожар в ресторане Dasko Garden в Уфе. Видео © Mash Batash

Изначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, позже она увеличилась до 300 «квадратов». Предварительно, в результате инцидент никто не пострадал.

«Из здания эвакуировали 60 человек. На месте работают более 70 сотрудников и 24 единицы техники», — сообщили в МЧС.

Dasko Garden — ресторанный комплекс в парке им. Мажита Гафури в Уфе (проспект Октября, 77/2), включающий несколько зон — Beergarden, чайхану Matur Lounge, площадку «У озера», банкетные залы White Hall и «Лебединое озеро», а также частную пивоварню; на территории есть зоопарк с экзотическими птицами и игровая площадка.