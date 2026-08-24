«Прямо ад»: Морозов раскрыл Life.ru неожиданное последствие пластических операций

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов надеется, что его четвёртая пластическая операция станет последней. В беседе с Life.ru 53-летний юморист признался, что сознательно проходил преображение поэтапно и больше серьёзных изменений внешности пока не планирует.

Я же не хотел делать всё сразу, это бы, не знаю, к чему привело. Сначала одно, потом второе, потом третье, вот сейчас четвёртое. Я надеюсь, что это всё, заключительный этап. Я на это очень рассчитываю. Это удовольствие не доставляет, поверьте Александр Морозов актёр

Артист шутит, что после нынешнего вмешательства улучшать уже практически нечего.

«Если и этот этап не заключительный, не знаю, что ещё, хобот слоновый пришить, что ещё? Куда прекраснее-то? Я уже не знаю. Уши заячьи, видимо, и всё. Больше, знаете, губы я увеличивать точно не собираюсь», — сказал он.

Операцию Морозову сделали 20 августа. По его словам, она продолжалась пять с половиной часов под общим наркозом. Сейчас артист проходит восстановление: на четвёртый день после вмешательства отёк достиг максимума, а врачи ожидают, что затем он начнёт спадать.

Самой неприятной частью реабилитации юморист назвал необходимость две недели спать исключительно на спине. Морозов привык спать на левом боку и признаётся, что теперь ночь для него — «прямо ад». При этом сильных болей, по его словам, сейчас нет.

Предыдущую операцию на лице артист перенёс около года назад. Морозов рассказал, что тогда восстановление далось ему тяжелее, а нынешнее вмешательство он называет SMAS-подтяжкой.

Ранее Life.ru рассказывал о пластической операции Александра Морозова, которую артист перенёс 20 августа. После вмешательства юморист показал промежуточный результат и пошутил, что теперь считает себя «идеальным», поскольку уже похудел, восстановил волосы и занялся внешностью. Тогда же Морозов говорил, что больше ничего менять не планирует, хотя восстановление после операции ещё продолжалось.