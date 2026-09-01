Долг за проезд — стоп на границе: Новые правила для иностранных фур вводятся в России

С 1 сентября грузовики иностранных компаний не смогут покинуть территорию России и въехать в РФ, если у них есть неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Эта информация следует из соответствующего постановления правительства, пишет РИА «Новости».

Мера распространяется на все виды международных грузоперевозок, включая транзитные маршруты. Таким образом власти планируют укрепить платёжную дисциплину среди перевозчиков из других государств.

Контроль возложен на таможенные органы. Для проверки финансовой истории каждого автомобиля инспекторам откроют доступ к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Если в базе данных обнаружится непогашенное взыскание, должностное лицо оформит официальное решение. Согласно документу, транспортное средство не сможет ни въехать в страну, ни покинуть её.

Вместе с запретом водителю выдадут требование о немедленном погашении задолженности за пройденный путь. Только после внесения средств ограничение будет снято.

Ранее в Госдуме предложили официально выделить дальнобойщиков в отдельную профессию. Инициатива прозвучала 29 августа — в День дальнобойщика, который ежегодно празднуется в последнюю субботу августа.