Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг влюблённые российские руферы прибыли в суд на Манхэттене

Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг руферы Иван Биркус и Ангелина Николау доставлены в здание суда на Манхэттене в Нью-йорке. Об этом пишет ТАСС.

Пара заняла места на скамье для обвиняемых вместе с другими фигурантами, чьи дела назначены к слушанию на утро понедельника. До начала процесса полицейские запретили вести фото- и видеосъемку, сославшись на внутренние правила учреждения.

По расписанию работа должна была стартовать в 09:00 по местному времени (16:00 мск). Планировалось рассмотреть материалы в отношении 29 человек, однако к указанному моменту заседания так и не начались.

В зале пока нет судьи. Клерки готовят документы за компьютерами, а стражи порядка следят за тишиной и порядком.

Напомним, инцидент произошёл 1 июля. Тогда Биркус и Николау без разрешения поднялись на шпиль знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, где парень сделал девушке предложение. Полиция предъявила задержанным обвинения по нескольким статьям. Среди них: незаконное проникновение с преступным умыслом, угроза безопасности, порча имущества, нарушение местных законов, хранение отмычек, нахождение на чужой территории без разрешения и создание помех общественному порядку.