Болезнь, травмы и сцена: почему на самом деле менялся облик Майкла Джексона Оглавление Почему у Майкла Джексона была белая кожа Что происходило с носом Майкла Джексона Волосы: от афро до привычных локонов 29 августа 1958 года родился король поп-музыки Майкл Джексон. Его внешность на протяжении всей карьеры была предметом обсуждения дотошных наблюдателей, и неспроста — певец несколько раз подвергал себя серьёзным изменениям. Зачем и почему это было — расскажет Life.ru. 28 августа, 22:15 От афро к белой коже: почему на самом деле Майкл Джексон изменил внешность. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото Getty Images / Frank Edwards/Fotos International, Rita Barros, Jim Ruyman-Pool

Почему у Майкла Джексона была белая кожа

Злопыхатели говорили, что певец намеревался изменить свою расу, но осветление кожи у Джексона произошло из-за наследственного хронического заболевания — витилиго. При этой болезни клетки, отвечающие за выработку меланина, постепенно утрачиваются, из-за чего на теле появляются светлые участки.

По оценкам специалистов, изменения затронули около 80–90% поверхности кожи. На «трансформацию» от тёмно-коричневого цвета к молочно-белому ушло около 10 лет.

Впервые Джексон публично заявил о витилиго в 1993 году во время интервью Опре Уинфри. Среди возможных причин называют наследственную предрасположенность и нарушения в работе иммунной системы.

Чтобы скрыть изменения, певец использовал косметику. Когда пятна стали слишком большими, для выравнивания цвета кожи применялись специальные кремы и светлый сценический грим. Поэтому на крупных планах видно, что белый цвет кожи артиста не совсем однородный.

После смерти Джексона в 2009 году проведённое патологоанатомическое исследование официально подтвердило диагноз: на теле действительно присутствовали обширные участки кожи, полностью лишённые пигментации из-за витилиго.

Что происходило с носом Майкла Джексона

Что было с носом Майкла Джексона? Фото © Getty Images / Aaron Lambert-Pool

По мнению доктора медицинских наук Тиграна Алексаняна, Майклу Джексону делали 8 операций на носу.

Певец был недоволен своим внешним видом с подросткового возраста и страдал от комплексов, вызванных насмешками отца, который называл его «большим носом».

В 1979 году Майкл перенёс первую операцию на носу, по официальной версии — из-за повреждения на репетиции танца. После процедуры нос стал тоньше и уже. В 1983 году была другая пластика носа — ноздри и кончик уменьшились ещё больше.

В 1984 году на съёмках Джексон получил ожоги лица и кожи головы второй и третьей степени. Чтобы скрыть шрамы, он сделал третью ринопластику и несколько пластических операций.

В 1986 году возникли серьёзные осложнения: носовой клапан значительно сжался, отверстие носа стало меньше, а боковая стенка постоянно спадалась. Нос стал выглядеть асимметричным и более узким. Спустя девять лет, в 1995 году, нос стал намного уже, с чрезвычайно маленьким кончиком, что придавало ему защемлённый вид. К этому времени Майкл потерял большую часть боковой стенки носа, и коллапс правой ноздри был чрезвычайно очевиден.

В 2002 году певец был сфотографирован с носом, заклеенным лентой. Это вызвало резкую критику и новый виток сплетен, но на самом деле использование ленты имело медицинское обоснование: она помогала поддерживать форму носа после каждого вмешательства и улучшала дыхание.

С 2007 года Майкл почти не появлялся на публике без хирургической маски, поговаривали, что его нос был настолько разрушен, что его невозможно было восстановить.

Волосы: от афро до привычных локонов

Почему Майкл Джексон отбеливал кожу: шокирующая правда. Фото © Getty Images / David Lefranc / Kipa / Sygma

Эволюция причёсок Майкла Джексона была тесно связана с его карьерой, личными предпочтениями и трагическими событиями.

В составе The Jackson 5 Майкл носил естественные афро — это было характерно для того времени и отражало дух эпохи. Для него и его семьи это был символ гордости за афроамериканскую культуру.

После выхода альбома Off the Wall (1979) певец сменил имидж: волосы стали короче. Позже он начал активно работать над текстурой — с помощью химической завивки и лака добивался характерного глянцевого эффекта («джери-кёрл»). Причёска часто строилась так: сверху короче, сзади длиннее, с боковым пробором и распущенными локонами по бокам. Сам Майкл искал средства, которые бы подчёркивали локоны и придавали здоровый блеск, при этом муссы ему не нравились.

В 1984 году во время съёмок рекламы Pepsi произошёл несчастный случай — фейерверк вспыхнул слишком близко, и волосы Майкла загорелись. Он получил ожоги лица и кожи головы второй и третьей степени, что и спровоцировало витилиго и выпадение волос. После этого певец стал использовать заколки с шиньонами (накладными волосами), чтобы скрыть лысину на макушке.

Во время эры Bad Майкл отрастил волосы и снова экспериментировал с укладками: тугие мелкие кудряшки сменились более длинными и свободными локонами. На гастролях он часто собирал волосы в низкий хвост. В 1990-е Джексон познакомился с парикмахером и изготовителем париков Кэрол Ламер. Она научила его лучше ухаживать за волосами, и он стал активнее использовать шиньоны и наращивание, чтобы разнообразить образы.

В период работы над клипами к альбому Dangerous волосы спереди стали длиннее, появились распущенные волны и бакенбарды. В клипе In the closet у него был гладкий конский хвост в классическом стиле. При этом Ламер подчёркивала: Майкл не носил парики целиком — шиньоны были именно для удлинения и добавления объёма, чтобы выглядеть естественно. В середине 1990-х певец начал переживать из-за линии роста волос и пытался маскировать выпадение с помощью макияжа и прядей. В 1995 году он ненадолго вернулся к короткой стрижке, но уже в 1996-м снова выбрал длинные волосы, и этот стиль закрепился на следующее десятилетие.

В 2000-е Майкл чаще носил прямые волосы, хотя периодически возвращался к афро или кудрям. В какой-то момент он сделал татуировку вдоль линии роста волос, чтобы визуально скорректировать восприятие. Однако Ламер отмечала, что это могло повредить волосяные фолликулы и способствовать дальнейшему выпадению. В итоге в поздние годы певец нередко появлялся в объёмных париках, которые закрывали большую часть волос.

Внешние изменения Майкла Джексона на протяжении его жизни были вызваны не прихотью или желанием сменить расу, а трагическим стечением обстоятельств: тяжёлым аутоиммунным заболеванием и последствиями серьёзных ожогов, полученных на съёмках. Многочисленные пластические операции, особенно на носу, диктовались необходимостью восстановления после травм и осложнений, хотя усугублялись личными комплексами. Изменения причёсок также были вынужденным следствием ожогов кожи головы и выпадения волос. То есть эволюция облика короля поп-музыки — это не эстетический выбор, а медицинская реальность, искажённая домыслами и сплетнями, но подтверждённая фактами и врачебными заключениями.

Авторы Софья Бух