Японцы вручную подвинули 360-тонную башню старинного замка Хиросаки

Около 1800 человек собрались в японской префектуре Аомори, чтобы вручную передвинуть 360-тонную башню замка Хиросаки ближе к её историческому месту. За выходные сооружение удалось сдвинуть более чем на два метра в рамках масштабной реставрации. Об этом сообщают The Yomiuri Shimbun и Kyodo.

Люди подвинули замок в Японии. Видео © X / Yousef

Участники тянули 30-метровые канаты сменяющими друг друга группами под традиционные возгласы «со-рэ, со-рэ». Для перемещения использовали старинную японскую технологию хикия — здание не разбирают, а целиком устанавливают на систему роликов и рельсов. В первый день башню протянули на 1,13 метра, во второй — ещё на 1,09. Участие принимали местные жители и волонтёры.

Хиросаки — один из немногих сохранившихся исторических замков Японии. Нынешняя трёхэтажная башня была восстановлена в начале XIX века и имеет статус важного культурного объекта.

Главной угрозой историческим сооружениям в Японии остаются землетрясения, которые случаются там довольно часто. В июне Life.ru писал о двух сильных землетрясениях, произошедших в стране за один день. Один из толчков магнитудой 5,6 ощущался в районе Токио и вызвал кратковременную угрозу цунами.