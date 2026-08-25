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25 августа, 09:49

«Мы не только рассчитываем»: Песков уверен в победе России в СВО

Песков заявил об уверенности в победе России в СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле уверены в победе России в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов 25 августа.

«Могу заверить: мы не только рассчитываем, мы уверены, что эта победа будет», — сказал представитель Кремля.

При этом конкретных сроков Песков называть не стал. По его словам, то, какими средствами будут достигнуты поставленные цели, зависит от развития текущей ситуации.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта для политико-дипломатического урегулирования. Если возможности добиться результата мирным путём отсутствуют, Россия продолжает проведение спецоперации, пояснил он.

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Александра Мышляева
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