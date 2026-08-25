«Мы не только рассчитываем»: Песков уверен в победе России в СВО

В Кремле уверены в победе России в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов 25 августа.

«Могу заверить: мы не только рассчитываем, мы уверены, что эта победа будет», — сказал представитель Кремля.

При этом конкретных сроков Песков называть не стал. По его словам, то, какими средствами будут достигнуты поставленные цели, зависит от развития текущей ситуации.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта для политико-дипломатического урегулирования. Если возможности добиться результата мирным путём отсутствуют, Россия продолжает проведение спецоперации, пояснил он.

Ранее Дмитрий Медведев оценил сроки достижения целей СВО. Зампред Совета безопасности РФ выразил надежду на победу в видимой перспективе. По его словам, после окончательной победы стране предстоит одновременно обеспечивать безопасность и сохранять темпы развития.