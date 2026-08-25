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Регион
25 августа, 11:04

«Европа — не три пятых мира»: Гутерриш объяснил, почему СБ ООН оказался парализован

Гутерриш заявил о практически парализованном Совбезе ООН

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Совет Безопасности ООН за последние десять лет оказался практически парализован из-за геополитических разногласий. Об этом генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил в интервью Financial Times.

«Правда заключается в том, что за эти десять лет он оказался практически парализован геополитическими разногласиями», — сказал Гутерриш, говоря о Совбезе.

Среди наиболее наглядных примеров он назвал серию вето по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, а также блокирование Соединёнными Штатами решений по действиям Израиля на Ближнем Востоке, прежде всего в секторе Газа. По мнению генсека, в ряде конфликтов Совбез не смог создать условия для их прекращения.

Гутерриш также вновь выступил за реформирование состава Совета Безопасности. Он обратил внимание, что три из пяти постоянных членов органа — Россия, Великобритания и Франция — относятся к Европе.

«Там есть три постоянных члена от Европы. Нравится вам это или нет, Россия — европейская страна. Три из пяти. Но Европа — это не три пятых мира», — подчеркнул генсек.

По его мнению, состав Совбеза должен лучше отражать современный баланс сил и давать более широкое представительство другим регионам мира. Гутерриш уже неоднократно заявлял, что нынешняя структура органа в значительной степени отражает расклад сил, сложившийся после Второй мировой войны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала устроить «встряску» бюрократии ООН. По её словам, международная организация столкнулась с кризисом доверия и нуждается в изменении подходов к работе. При этом Москва подчёркивает, что ООН должна сохранить ключевую роль в мировой политике, но для этого постоянным членам Совбеза необходимо эффективнее взаимодействовать.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные организации — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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