«Европа — не три пятых мира»: Гутерриш объяснил, почему СБ ООН оказался парализован

Совет Безопасности ООН за последние десять лет оказался практически парализован из-за геополитических разногласий. Об этом генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил в интервью Financial Times.

«Правда заключается в том, что за эти десять лет он оказался практически парализован геополитическими разногласиями», — сказал Гутерриш, говоря о Совбезе.

Среди наиболее наглядных примеров он назвал серию вето по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, а также блокирование Соединёнными Штатами решений по действиям Израиля на Ближнем Востоке, прежде всего в секторе Газа. По мнению генсека, в ряде конфликтов Совбез не смог создать условия для их прекращения.

Гутерриш также вновь выступил за реформирование состава Совета Безопасности. Он обратил внимание, что три из пяти постоянных членов органа — Россия, Великобритания и Франция — относятся к Европе.

«Там есть три постоянных члена от Европы. Нравится вам это или нет, Россия — европейская страна. Три из пяти. Но Европа — это не три пятых мира», — подчеркнул генсек.

По его мнению, состав Совбеза должен лучше отражать современный баланс сил и давать более широкое представительство другим регионам мира. Гутерриш уже неоднократно заявлял, что нынешняя структура органа в значительной степени отражает расклад сил, сложившийся после Второй мировой войны.

Ранее Life.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала устроить «встряску» бюрократии ООН. По её словам, международная организация столкнулась с кризисом доверия и нуждается в изменении подходов к работе. При этом Москва подчёркивает, что ООН должна сохранить ключевую роль в мировой политике, но для этого постоянным членам Совбеза необходимо эффективнее взаимодействовать.