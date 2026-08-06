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Регион
6 августа, 19:35

«Глубоко обеспокоен эскалацией»: Гутерриш осудил атаки ВСУ на регионы России

Генсек ООН Гутерриш осудил удары Украины по регионам России

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы. Его заявление передал на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. В ООН отметили, что удары, по поступившим сообщениям, привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе его переносом на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В организации неоднократно подчёркивали, что нападения на гражданское население и невоенные объекты недопустимы независимо от места их совершения.

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Только за последние сутки ВСУ атаковали несколько регионов России, удары привели к жертвам среди мирного населения. В Курской области погиб 57-летний мужчина, в Брянской области погибли двое, ещё пять человек пострадали, а в Геленджике при ударе по пляжу погибла пятилетняя дочь бойца СВО.

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Александра Мышляева
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