«Глубоко обеспокоен эскалацией»: Гутерриш осудил атаки ВСУ на регионы России
Генсек ООН Гутерриш осудил удары Украины по регионам России
Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы. Его заявление передал на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. В ООН отметили, что удары, по поступившим сообщениям, привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе его переносом на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.
В организации неоднократно подчёркивали, что нападения на гражданское население и невоенные объекты недопустимы независимо от места их совершения.
Только за последние сутки ВСУ атаковали несколько регионов России, удары привели к жертвам среди мирного населения. В Курской области погиб 57-летний мужчина, в Брянской области погибли двое, ещё пять человек пострадали, а в Геленджике при ударе по пляжу погибла пятилетняя дочь бойца СВО.
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