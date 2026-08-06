«Глубоко обеспокоен эскалацией»: Гутерриш осудил атаки ВСУ на регионы России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы. Его заявление передал на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. В ООН отметили, что удары, по поступившим сообщениям, привели к жертвам среди мирных жителей и повреждению гражданской инфраструктуры.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе его переносом на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В организации неоднократно подчёркивали, что нападения на гражданское население и невоенные объекты недопустимы независимо от места их совершения.