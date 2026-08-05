При атаке дрона на дом в Курской области погиб 57-летний мужчина

В Курской области при атаке беспилотника ВСУ на частный дом погиб человек. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, удар пришёлся по селу Козырёвка Большесолдатского района.

После прилёта пострадали семь жителей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, на месте им оказывают первую помощь и готовят эвакуацию в Курск.

Глава региона сообщил, что от полученных травм скончался 57-летний мужчина. Хинштейн выразил соболезнования его семье.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Информация о других последствиях атаки уточняется.

Ранее Life.ru писал, что при атаке на предприятие в Беловском районе Курской области пострадали четыре человека. Среди раненых оказался 56-летний мужчина, которому потребовалась помощь медиков из-за тяжёлых травм. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что специалисты продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.