Лидер группы «Бумбокс» поделил украинцев на овец и собак после вступления в ВСУ

Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который служит дроноводом в добровольческом отряде «Хижак», сравнил украинских военных с овчарками, а мирных жителей — с овцами. Так музыкант ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к гражданским после поступления на службу в армии.

«Бывает так, что кто-то из старших скажет молодому, который обиделся на мирных жителей, что овчарка не обижается на овцу за то, что она боится волка», — заявил Хлывнюк.

Музыкант также заметил, что сейчас самое опасное – это уныние и равнодушие, они не должны брать верх в обществе. Высказывание Хлывнюка об овцах и собаках вызвало споры в украинских соцсетях. Часть пользователей сочла такое сравнение мирных граждан унизительным, тогда как другие увидели в нём лишь армейскую метафору.

Ранее Life.ru рассказывал, как Хлывнюк после недолгого пребывания «в окопе» переключился на зарубежные гастроли. В конце 2024 года у «Бумбокса» появились концерты в Мюнхене, Тель-Авиве, Осло и других городах Европы. Сам коллектив назвал программу «дроно-туром», а украинский блогер Анатолий Шарий тогда иронично заметил, что музыкант сменил окопы на гастрольные площадки.