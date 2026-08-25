В России пользователи сообщили о сбое в работе платформы Roblox

В работе игровой платформы Roblox на территории России зафиксированы неполадки. Информация об этом появилась на портале Downdetector, который мониторит стабильность популярных интернет-сервисов.

За последний час о проблемах с доступом сообщили 662 человека. Согласно статистике, у 86% обратившихся трудности носят общий характер. Еще 7% жалоб касаются мобильного приложения, а 5% связаны с нестабильной работой веб-версии.

Наибольшее количество обращений поступило из четырёх субъектов. Речь идет о Ленинградской и Челябинской областях, а также о Санкт-Петербурге и Башкортостане. На каждый из указанных регионов пришлось по 4% от общего числа заявок.

Данных о причинах неполадок и сроках их устранения пока не поступало.

Roblox — глобальная онлайн-платформа (запущена в 2006 году), где пользователи могут играть в игры, созданные другими, и разрабатывать собственные миры с помощью Roblox Studio и языка Lua. Особенно популярна среди детей и подростков, насчитывает десятки миллионов ежедневных пользователей и миллионы игр разных жанров. Бизнес-модель строится на внутриигровой валюте Robux: игроки покупают её за реальные деньги, а разработчики могут монетизировать свои проекты, что делает платформу также средой для обучения геймдизайну и программированию.

Напомним, в июне в Минцифры подтвердили возобновление работы Roblox в России после ограничения доступа из-за систематического распространения запрещённого и опасного контента, а также недостаточной работы внутренней модерации. В ведомстве отметили, что компания исправила ситуацию и продемонстрировала полное соответствие законодательству РФ в области обеспечения безопасности пользователей.