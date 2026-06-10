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Регион
10 июня, 15:33

В Минцифры подтвердили возобновление работы Roblox в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mitagalihs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mitagalihs

Министерство цифрового развития уведомило о беспрепятственной работе Roblox на территории России. В ведомстве отметили, что компания продемонстрировала полное соответствие законодательству РФ в области обеспечения безопасности пользователей.

В частности, Roblox предпринял комплекс мер для дополнительной защиты детей, включая внедрение системы возрастных ограничений для доступа к игровому контенту. Также компания подтвердила своё намерение продолжать активную борьбу с распространением нежелательного контента на своей платформе.

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Вчера Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с платформы после гарантий, которые компания дала российской стороне. В начале июня Минцифры завершило согласование условий с Roblox.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в конце 2025 года. Тогда причиной называли систематическое распространение запрещённого и опасного контента, а также недостаточную работу внутренней модерации, несмотря на неоднократные требования устранить нарушения.

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Наталья Демьянова
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