В Минцифры подтвердили возобновление работы Roblox в России

Министерство цифрового развития уведомило о беспрепятственной работе Roblox на территории России. В ведомстве отметили, что компания продемонстрировала полное соответствие законодательству РФ в области обеспечения безопасности пользователей.

В частности, Roblox предпринял комплекс мер для дополнительной защиты детей, включая внедрение системы возрастных ограничений для доступа к игровому контенту. Также компания подтвердила своё намерение продолжать активную борьбу с распространением нежелательного контента на своей платформе.

Вчера Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений с платформы после гарантий, которые компания дала российской стороне. В начале июня Минцифры завершило согласование условий с Roblox.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в конце 2025 года. Тогда причиной называли систематическое распространение запрещённого и опасного контента, а также недостаточную работу внутренней модерации, несмотря на неоднократные требования устранить нарушения.