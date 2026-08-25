Золотые чернила вместо Петри: В России придумали быстрый тест на супербактерию

Российские учёные разработали способ за считаные минуты обнаруживать синегнойную палочку — одного из наиболее опасных возбудителей внутрибольничных инфекций. Метод работает уже на ранних стадиях и не требует сложной лаборатории. Разработку представили специалисты МФТИ и МГУ.

В основе технологии — плазмонные чернила с наночастицами золота. Они позволяют определить пиоцианин — характерный пигмент, который выделяет синегнойная палочка.

«Теперь не нужно ждать несколько дней, пока вырастут бактерии в чашке Петри, отправлять образцы в лабораторию и проводить сложную пробоподготовку. Достаточно взять мазок ватным тампоном, нанести на него плазмонные чернила и поднести портативный спектрометр — результат будет готов через минуты», — рассказала младший научный сотрудник химического факультета МГУ Евгения Афонюшкина.

При традиционной диагностике биоматериал приходится выращивать до трёх суток. При тяжёлой инфекции такого времени может не быть, поэтому лечение нередко начинают до получения результата. Это повышает риск неоправданного применения антибиотиков и дальнейшего роста устойчивости бактерий к препаратам.

Синегнойная палочка способна провоцировать тяжёлые пневмонии, сепсис и поражение внутренних органов. Особую проблему представляет её растущая антибиотикорезистентность.

Российские учёные уже ищут и другие способы борьбы с этим патогеном. В январе Life.ru писал о созданной в Петербурге ткани с наночастицами меди и серебра, которая уничтожает устойчивые бактерии, включая синегнойную палочку. Разработку рассматривают для медицинского текстиля и спецодежды.