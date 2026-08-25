Рецидивист через окно залез в квартиру москвички и надругался над ней
Обложка © Telegram / Столичный СК
В Москве задержали ранее судимого мужчину, которого обвиняют в нападении на женщину в её собственной квартире на Бакунинской улице. Следствие намерено добиваться его заключения под стражу, сообщили в столичном СК.
По версии следствия, ночью 13 августа мужчина подошёл к дому, сломал решётку на окне квартиры первого этажа и проник внутрь. Там он совершил в отношении хозяйки насильственные действия сексуального характера.
Женщина оказала активное сопротивление, после чего фигурант скрылся. Потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы.
Следователи СК совместно с полицией установили предполагаемого нападавшего и задержали его. Как сообщили в ведомстве, мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 132 УК РФ и части 1 статьи 139 УК РФ — насильственные действия сексуального характера и незаконное проникновение в жилище. Следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал о другом нападении на москвичку, которая смогла отбиться от предполагаемого насильника. Инцидент произошёл на Чонгарском бульваре: мужчина, по версии СК, применил к незнакомой девушке силу, однако она оказала сопротивление. Фигуранта впоследствии задержали, предъявили ему обвинение и отправили под стражу.
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