Российская «дочка» Visa ушла в убыток на 572 млн рублей

Российская дочерняя компания Visa завершила 2025 год с чистым убытком в 572 млн рублей при нулевой выручке. Об этом Life.ru сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

ООО «Виза» зарегистрировано в России с 2009 года. Американской Visa International Service Association принадлежит 99% компании, ещё 1% — Visa International Holdings LLC. Генеральным директором с 2019 года остаётся Михаил Бернер.

После ухода международной платёжной системы с российского рынка выручка компании фактически обнулилась. По данным Rusprofile, в 2023 году ООО «Виза» получило убыток в 21 млн рублей, в 2024-м — уже 1,4 млрд, а по итогам 2025-го показатель составил 572 млн рублей. Убыток за 2024 год ранее также отражался в финансовой отчётности российского подразделения Visa.

Компания приостановила работу в России в марте 2022 года. С тех пор выпущенные российскими банками карты системы не работают за границей, а иностранные Visa — внутри РФ. При этом старые российские карты продолжают обслуживаться в стране благодаря Национальной системе платёжных карт.

Накануне глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что Visa и Mastercard в будущем «точно вернутся» в Россию. Он подчеркнул, что это лишь прогноз: никаких объявлений о возобновлении работы сами платёжные системы пока не делали. По словам депутата, в случае возвращения им придётся конкурировать с сильно выросшей за последние годы НСПК и картами «Мир». Он также рассказывал, когда старые карты Visa и Mastercard могут окончательно исчезнуть из оборота в России.