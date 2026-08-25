Водитель BMW умер за рулём и врезался в дерево на Ленинском проспекте

В Москве водитель BMW погиб после аварии на Ленинском проспекте. По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, мужчине стало плохо за рулём, после чего он потерял управление.

ДТП произошло в районе дома № 22. Автомобиль съехал с траектории движения и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Информации о других пострадавших нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал об аварии на проспекте Вернадского в Москве. Там легковой автомобиль также врезался в дерево, после чего загорелся. По словам очевидцев, перед столкновением машина двигалась на высокой скорости, а на месте происшествия работали экстренные службы.