ФК «Ростов» задолжал более 80 млн рублей, ФНС заблокировала 10 счетов клуба

Футбольный клуб «Ростов» оказался в сложной финансовой ситуации. Налоговая служба заблокировала его счета из-за долгов, а в суд подан иск на 2,8 миллиона рублей. По данным Sport Baza, заблокировано 10 счетов, а общий долг клуба превышает 80 миллионов рублей.

За последний год клуб проиграл 17 судебных разбирательств на общую сумму больше 4,8 миллиона рублей. Он не платил поставщикам — энергетикам, мусорщикам, коммунальщикам и другим, поэтому те массово подавали на него в суд. Но главные проблемы начались в июне — суд частично удовлетворил иск городских властей на 313 миллионов рублей. Этот долг связан с арендой земли, где планировали строить тренировочную базу.

Вдобавок на клуб наложили трансферный бан — запрет на покупку новых игроков.

Ранее стало известно, что у компании «Наследие», которая связана с фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, нашли долг перед налоговой — 756 тысяч рублей. При этом бизнес у фирмы идёт в гору: за год выручка выросла в 4,5 раза — с 21 до 97 миллионов рублей.