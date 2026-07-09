У компании Ильи Авербуха нашли долг перед ФНС в 756 тысяч рублей

Пока бизнес Ильи Авербуха растёт как на дрожжах, налоговая служба напоминает о старых долгах. У компании «Наследие», связанной с известным тренером и продюсером ледовых шоу, обнаружилась задолженность перед ФНС в размере 756 тысяч рублей. При этом выручка фирмы за год выросла в 4,5 раза — с 21 до 97 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», речь идёт об ООО «Наследие», которое работает в сфере спорта и, судя по всему, связано с проектами Ильи Авербуха. По данным открытых источников, компания задолжала налоговой службе 756 тысяч рублей.

А ранее Life.ru писал, что за четыре года Илья Авербух насобирал 1175 штрафов. Причём общая сумма взыскания прославленного спортсмена составила 1 миллион 230 тысяч рублей. В основном, Авербух получал штрафы из-за превышения скорости на дорогах.