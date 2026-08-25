Умер спецпредставитель Управделами президента России Олег Подолько

Скончался Олег Подолько — специальный представитель управляющего делами президента России в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Севастополе. Информацию о его смерти подтвердили в приёмной ФГБУ «Комплекс «Крым», которое он возглавлял.

На вопрос журналистов о смерти руководителя сотрудники учреждения ответили утвердительно. Причину и обстоятельства произошедшего они не уточнили.

Подолько также занимал пост руководителя ФГБУ «Комплекс «Крым» Управления делами президента РФ. В задачи учреждения входит организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий, а также обслуживание ряда объектов недвижимости.

В состав комплекса входят национальный парк «Крымский», Юсуповский садово-парковый дворцовый комплекс и комплекс «Курпаты».

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