Бывшая жена хоккеиста Галимова подала иск о разделе имущества

В Савёловский районный суд Москвы поступил иск о разделе имущества от бывшей супруги хоккейного вратаря Станислава Галимова. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции РИА «Новости».

Истица Юлианна Лобанова хочет поделить совместно нажитое имущество и добиться выплат на содержание их общего ребёнка. Соответствующие требования указаны в поданном документе.

К производству иск пока не принят, дата заседания не назначена. В пресс-службе лишь подтвердили факт регистрации обращения.

Станислав Галимов известен по выступлениям за казанский «Ак Барс». В составе этой команды он дважды завоёвывал Кубок Гагарина.

38-летний Станислав Галимов — российский хоккейный вратарь, известный по выступлениям за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Атлант», «Авангард», «Торпедо», «Трактор», финский «Кярпят» и другие клубы. В составе «Ак Барса» Галимов стал обладателем Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах. Участник матча звёзд Континентальной хоккейной лиги 2015 года. Одержал 163 победы в КХЛ — восьмое место в истории.