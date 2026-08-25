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Регион
25 августа, 07:41

Косте Цзю пришёл встречный иск на 7,5 млн рублей от создателя «Катюши»

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков потребовал взыскать с известного боксёра Константина Цзю почти 7,5 млн рублей. Иск поступил в Лефортовский суд Москвы.

В сумму требований вошли около 4,35 млн рублей, которые Козьяков называет неосновательным обогащением, а также проценты за пользование чужими средствами — более 3 млн рублей и госпошлина, сообщила «Ъ» адвокат создателя «Катюши» Ольга Карлова. По словам представителя Козьякова, речь идёт в том числе об оплате услуг центра: уходе за двумя детьми Цзю, работе тьютора для его сына, а также расходах на доставку стройматериалов и вещей во время строительства дома спортсмена в Крыму.

Бывшая жена Кости Цзю помогла перепродать его виллу за 399 миллионов рублей и запустила бизнес в Сиднее
Бывшая жена Кости Цзю помогла перепродать его виллу за 399 миллионов рублей и запустила бизнес в Сиднее

Ранее сам Цзю обвинил Козьякова в хищении 7 млн рублей. По версии спортсмена, эти деньги он передал владельцу центра в качестве займа на развитие бизнеса. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Козьяков вину не признаёт и считает спор гражданско-правовым. По его словам, проблемы с возвратом средств были связаны с объективными обстоятельствами, в том числе пандемией.

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Андрей Бражников
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