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28 июля, 09:51

Полиция проведёт проверку показаний Цзю по делу о хищении 7 млн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция проведёт проверку показаний бывшего абсолютного чемпион мира по боксу Константина Цзю на месте в детском центре «Катюша». Данную информацию передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственное действие развернётся в здании на 6-й Кожуховской улице. Как пояснила адвокат Козьякова Ольга Карлова, необходимость выезда возникла после очной ставки, состоявшейся в середине июля. Бизнесмен и спортсмен дали диаметрально противоположные показания.

Козьяков утверждает, что вложил одолженные деньги в расширение площади и ремонт сада. Цзю настаивает, что никаких работ не видел. Защитник считает, что боксёр оговаривает её доверителя, давая заведомо ложные показания, чтобы выбить проценты, которые предприниматель не смог вернуть из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией.

В ближайшее время следователи допросят супругу Козьякова. Она готова предоставить фото- и видеофиксацию ремонта, а также настаивает на собственной очной ставке с Константином Цзю и повторной проверке показаний на месте.

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Напомним, Костя Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в хищении 7 миллионов рублей, выделенных на развитие сети детских центров «Катюша». Следствие квалифицировало это как мошенничество, однако сам предприниматель отрицает обвинения, утверждая, что получил деньги на основании договоров займа, и настаивает на гражданско-правовом характере спора. На днях состоялась очная ставка, на которой Цзю провёл более 8 часов.

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Юлия Сафиулина
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