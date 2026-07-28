Полиция проведёт проверку показаний Цзю по делу о хищении 7 млн рублей

Полиция проведёт проверку показаний бывшего абсолютного чемпион мира по боксу Константина Цзю на месте в детском центре «Катюша». Данную информацию передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственное действие развернётся в здании на 6-й Кожуховской улице. Как пояснила адвокат Козьякова Ольга Карлова, необходимость выезда возникла после очной ставки, состоявшейся в середине июля. Бизнесмен и спортсмен дали диаметрально противоположные показания.

Козьяков утверждает, что вложил одолженные деньги в расширение площади и ремонт сада. Цзю настаивает, что никаких работ не видел. Защитник считает, что боксёр оговаривает её доверителя, давая заведомо ложные показания, чтобы выбить проценты, которые предприниматель не смог вернуть из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией.

В ближайшее время следователи допросят супругу Козьякова. Она готова предоставить фото- и видеофиксацию ремонта, а также настаивает на собственной очной ставке с Константином Цзю и повторной проверке показаний на месте.