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Регион
7 июля, 07:22

Костя Цзю гоняется за бывшим бизнес-партнёром из-за хищения 7 млн рублей

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Константин Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в мошенничестве из-за невозвращённого займа. По данным «Коммерсанта», полиция возбудила уголовное дело после обращения бывшего боксёра.

Как пишет издание, речь идёт о семи миллионах рублей, которые Цзю, по его словам, передал Козьякову в 2018–2019 годах на запуск сети детских центров «Катюша». Спортсмен считает, что деньги были незаконно присвоены, после чего обратился в правоохранительные органы.

В отделе полиции по Головинскому району Москвы расследуют дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Козьякова допросили в статусе подозреваемого и избрали ему меру пресечения в виде обязательства не покидать место жительства.

Сам предприниматель факт получения средств признаёт, однако утверждает, что речь шла о займах с официальным оформлением и ставкой 34% годовых. По его словам, он уже вернул около 1,75 млн рублей. Козьяков объясняет финансовые проблемы последствиями пандемии, из-за которой его детские центры были закрыты. Бизнесмен считает, что конфликт должен рассматриваться в рамках гражданского спора, а не уголовного дела.

Тим Цзю победил албанца и завоевал титул интернационального чемпиона WBO
Тим Цзю победил албанца и завоевал титул интернационального чемпиона WBO

Ранее у Кости Цзю возникла задолженность перед налоговой службой — ФНС приостановила операции по его банковскому счёту. Сумма недоимки составляет около 453 тысяч рублей, но звезда бокса не впервые сталкивается с подобными проблемами.

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Владимир Озеров
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