11 апреля, 07:28

«Гром из Австралии» не расслышал налоговиков: У легенды бокса Кости Цзю арестовали счёт

Счёт Кости Цзю заблокирован из-за полумиллионного налогового долга

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

У абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю возникли проблемы с налогами. Операции по его счёту приостановлены, инициатором выступила налоговая служба, сообщает URA.ru.

Причина блокировки — задолженность. Согласно данным из реестра решений ФНС, отрицательное сальдо единого налогового счёта спортсмена составляет 453 141 рубль. Решение о приостановке было вынесено 10 апреля 2026. Эта мера позволяет обеспечить взыскание недоимки по налогам, пеням и штрафам.

Для 56-летнего боксёра это не первые финансовые трудности. В 2014 году он уже попадал в базу должников с суммой около 259 тысяч рублей, а в 2020 году против одной из его компаний подавали иск о банкротстве, хотя процесс не получил развития.

Тим Цзю победил албанца и завоевал титул интернационального чемпиона WBO

Проблемы с налогами не только у Цзю, но и у подавшегося в спорт Дани Милохина* — ФНС заблокировала операции по семи банковским счетам тиктокера. Причиной стала задолженность перед бюджетом в размере чуть более 50,9 тысячи рублей. В последний раз блогер приезжал в Москву в декабре 2023 года. Тогда в обществе звучали призывы отправить его в армию, после чего инфлюенсер снова улетел.

* Включён в перечень иноагентов Минюста России.

Дарья Денисова
