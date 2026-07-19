Бывшая жена Кости Цзю помогла перепродать его виллу за 399 миллионов рублей и запустила бизнес в Сиднее

Экс-супруга боксёра Кости Цзю Наталья помогла второй раз за 13 лет продать бывший особняк спортсмена в Австралии, а на вырученные деньги открыла итальянский бутик в центре Сиднея. Подробности сделки выяснил SHOT.

Впервые виллу в Сиднее абсолютный чемпион мира выставил на продажу ещё в 2013 году. Реализацией тогда занималась Наталья, и недвижимость ушла за 2,9 миллиона австралийских долларов (около 87 млн рублей на тот момент). Вскоре после этого пара развелась.

В 2023-м дом снова начал искать владельца. Местный блогер Моника Ту, получившая эксклюзив, пригласила экс-жену боксёра в качестве звезды пиар-кампании House of Champions. Через два года объект продали за 5,7 миллиона австралийских долларов (порядка 399 млн рублей).

Точный размер вознаграждения россиянки неизвестен, однако после сделки Наталья открыла бутик Brunello Cucinelli в центре Сиднея.

Ранее Life.ru рассказывал, что Костя Цзю обвинил бизнесмена Игоря Козьякова в хищении семи миллионов рублей, направленных на развитие детских центров «Катюша». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако сам предприниматель настаивает, что получил средства по договорам займа и конфликт должен решаться в гражданском порядке.