Костя Цзю провёл восьмичасовую очную ставку по делу о хищении 7 млн

Боксёр Константин Цзю провёл более восьми часов на очной ставке по делу о мошенничестве. Следственное действие прошло в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого после заявления бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу, пишет «Коммерсант».

Очная ставка состоялась с участием Игоря Козьякова — предпринимателя, которого Цзю считает причастным к хищению около 7 млн рублей. В рамках дела спортсмен проходит потерпевшим, а Козьяков ранее получил статус подозреваемого. По данным следствия, в 2018–2019 годах Цзю передал бизнесмену деньги на развитие проекта, однако средства не были возвращены в полном объёме.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сам Козьяков не признаёт обвинения и настаивает, что конфликт связан с финансовыми обязательствами по договорам займа. Его защита заявляла, что спор должен рассматриваться в рамках гражданского процесса.

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено в ноябре 2025 года после обращения Цзю. Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, однако позднее предпринимателя допросили сначала как свидетеля, а затем как подозреваемого. Теперь следствию предстоит оценить показания участников очной ставки и другие материалы уголовного дела.