Костя Цзю прибыл на очную ставку с бизнесменом в полицию из-за кражи 7 млн
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю провёл очную ставку с бизнесменом Игорем Козьяковым, которого спортсмен обвинил в мошенничестве и присвоении 7 миллионов рублей. Встреча сторон прошла в ОМВД «Головинский» в Москве.
Цзю зашёл в здание через служебный вход, чтобы избежать внимания журналистов. Обвиняемый в мошенничестве предприниматель сейчас находится под подпиской о невыезде. Адвокат подозреваемого Ольга Карлова заявила, что её доверитель уже выплатил 4,2 млн рублей в счёт погашения задолженности.
«Он выполняет свои обязательства перед займодателем, поэтому состава преступления по статье о мошенничестве тут нет», — сказала защитник ТАСС.
Окончательную оценку обстоятельствам дадут следователи. Очная ставка должна помочь устранить противоречия в показаниях сторон.
Напомним, что Костя Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в присвоении 7 млн рублей, переданных на развитие сети детских центров «Катюша». По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако сам бизнесмен утверждает, что деньги получил по официальным договорам займа и спор должен рассматриваться в гражданском порядке.
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