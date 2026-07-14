Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 13:43

Костя Цзю прибыл на очную ставку с бизнесменом в полицию из-за кражи 7 млн

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю провёл очную ставку с бизнесменом Игорем Козьяковым, которого спортсмен обвинил в мошенничестве и присвоении 7 миллионов рублей. Встреча сторон прошла в ОМВД «Головинский» в Москве.

Цзю зашёл в здание через служебный вход, чтобы избежать внимания журналистов. Обвиняемый в мошенничестве предприниматель сейчас находится под подпиской о невыезде. Адвокат подозреваемого Ольга Карлова заявила, что её доверитель уже выплатил 4,2 млн рублей в счёт погашения задолженности.

«Он выполняет свои обязательства перед займодателем, поэтому состава преступления по статье о мошенничестве тут нет», — сказала защитник ТАСС.

Окончательную оценку обстоятельствам дадут следователи. Очная ставка должна помочь устранить противоречия в показаниях сторон.

Организатор шоу Scorpions в Липецке влез в долги на 15 млн и расплачивался 6 лет
Организатор шоу Scorpions в Липецке влез в долги на 15 млн и расплачивался 6 лет

Напомним, что Костя Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в присвоении 7 млн рублей, переданных на развитие сети детских центров «Катюша». По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако сам бизнесмен утверждает, что деньги получил по официальным договорам займа и спор должен рассматриваться в гражданском порядке.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Костя Цзю
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar