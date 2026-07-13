Организатор шоу Scorpions в Липецке влез в долги на 15 млн и расплачивался 6 лет

Организатор концерта Scorpions в Липецке в 2008 году попал в долговую яму на 15 миллионов и лишился всего имущества. Максим влез в долги, чтобы привезти легенд рока, а в итоге расплачивался почти шесть лет. Его дочь рассказала Mash, что в эту авантюру отца втянул ивент-менеджер, с которым они познакомились на подработке — тот возил артистов на VIP-трансферах.

Менеджер предложил вложиться в концерт Scorpions на стадионе «Металлург» и заработать. Он убедил, что деньги нужны только на рекламу и подготовку, а билеты почти все проданы. Обещал, что всё окупится за месяц. Максим поверил и вложил около 10 миллионов рублей, из которых 6 миллионов занял у друзей под расписки.

На деле менеджер всех обманул: соврал и организатору, и представителям группы насчёт проданных билетов. Рекламы почти не было — только пара постеров. Концерт провалился: липчане не поверили, что такая звездная группа вообще приедет, и многие слушали выступление с крыш домов, чтобы сэкономить.

Из-за плохого приёма рокеры отказались от интервью, а их концертный директор заявил, что сделает всё, чтобы в Липецк больше никогда не приехала ни одна крутая зарубежная команда. Позже он признался: если бы знал реальные цифры, вернул бы аванс и отменил шоу. Семье организатора пришлось продать почти всё, что было: две машины, две квартиры (включая наследственную) и земельный участок — и всё по сильно заниженной цене. Полностью расплатиться с долгами удалось только через шесть лет.