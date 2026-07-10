Автор хита Ride it хочет посетить Красную площадь и новогоднюю ярмарку в Москве

Британский певец Джей Шон признался (Jay Sean), что с нетерпением ждёт прогулок по праздничной Москве, посещения Красной площади и новогодней ярмарки. О планах артиста ТАСС рассказали в агентстве Say Agency.

«Я с нетерпением жду встречи с поклонниками из России на наших концертах в декабре. Мне пообещали самую настоящую новогоднюю сказку и прогулки по украшенной столице. Москва, скоро увидимся!» — сказал он.

По словам генерального директора Say Agency Анны Субчевой, для артиста готовят обширную экскурсионную программу. Джей Шон хочет попробовать настоящий русский оливье и покататься на катке в ГУМе. Помимо Красной площади и ярмарки, в программу визита войдут прогулки по празднично оформленным улицам.

Джей Шон вошёл в историю как первый британский артист южноазиатского происхождения, возглавивший хит-парад Billboard Hot 100. Это произошло благодаря синглу Down, записанному совместно с Лил Уэйном. В тот период он попал в топ-35 лучших исполнителей мира, а трек установил рекорд по продажам. Одна из самых узнаваемых его песен Ride It не раз лидировала как в мировых, так и в российских чартах. Отечественным слушателям музыкант также знаком по композициям Do You Remember, Eyes On You, Maybe и дуэту с Питбулем I’m All Yours.

Напомним, что выступления Джей Шона состоятся 17 и 18 декабря в концертном зале «Москва», рассчитанном примерно на четыре тысячи зрителей. По некоторым данным, за визит певец может получить более полумиллиона долларов. Также в планах у Jay Sean встреча с местной молодёжью и съёмка вирусных видеороликов под его главный хит. Не исключается и участие музыканта в закрытых вечеринках, поскольку его приезд выпадает на пик сезона корпоративных мероприятий.