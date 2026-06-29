Отец Gucci Gang едет в Россию: Рэпер Lil Pump впервые выступит с сольником в Москве

Американский рэпер Lil Pump впервые выступит в России с крупным сольным концертом. Об этом ТАСС рассказали в агентстве Force Events, которое занимается организацией шоу.

«22 августа в VK Stadium пройдёт концерт Lil Pump — легенды западного хип-хопа 2010-х», — сказано в сообщении.

В Россию музыкант приезжает не впервые. Он уже работал с местными исполнителями и не раз признавался в симпатии к российским слушателям. Однако нынешнее выступление станет его первым большим клубным шоу в стране.

Настоящее имя артиста — Газзи Гарсия. Он заявил о себе в середине 2010-х, когда одним из первых начал раскручивать свою музыку через платформу SoundCloud и быстро заинтересовал крупные лейблы. Его первый альбом поднялся на третью строчку чарта Billboard 200, а композиция Gucci Gang превратилась в мировой хит.

А ранее сообщалось, что британский певец Jay Sean, автор хита Ride It, выступит в Москве 17 и 18 декабря 2026 года на площадке вместимостью около четырёх тысяч человек и может заработать за поездку более полумиллиона долларов. Артист попросил организаторов устроить ему «russian vibe»: угостить блинами и традиционным завтраком, показать Воробьёвы горы, новогоднюю Красную площадь и организовать катание на коньках. Кроме того, певец захотел встретиться с российской молодёжью и снять трендовые ролики под Ride It.