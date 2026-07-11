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11 июля, 09:51

Gelato al cioccolato вживую: Итальянская легенда Пупо даст два концерта в России

Исполнитель хита Gelato al cioccolato Энцо Гинацци выступит в России

Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци). Обложка © ТАСС / Zuma

Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци). Обложка © ТАСС / Zuma

Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) анонсировал два ближайших выступления в России. О своих планах звезда 1980-х рассказал РИА «Новости».

Концерт в Нижнем Новгороде состоится 28 июля. Спустя два дня, 30 июля, артист проведёт творческую встречу в московском Зелёном Театре ВДНХ. В столице, по его задумке, акцент будет сделан на живое общение со зрителями. Pupo намерен много говорить о себе и своём творческом пути.

Певец пояснил, что хочет создать для публики ощущение разговора со старым знакомым, которого знаешь долгие годы. При этом одними рассказами вечер не ограничится.

«Разумеется, не обойдётся и без песен, без которых невозможно себе представить себе мой концерт – таких как Gelato al cioccolato, Su di Noi, Un Amore Grande. Думаю, это будет очень тёплый вечер», — заключил он.

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Ранее стало известно, что в Россию приедет британский исполнитель Джей Шон. Его визит состоится с 17 по 18 декабря, в рамках которого он собирается окунуться в атмосферу новогодних гуляний. Генеральный директор агентства Анна Субчева уточнила, что для зарубежного гостя готовят насыщенный экскурсионный маршрут. Помимо осмотра Красной площади и рождественской ярмарки, певец изъявил желание продегустировать традиционный салат оливье и выйти на лёд катка, залитого на территории ГУМа.

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Юлия Сафиулина
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