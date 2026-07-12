Итальянский певец Pupo рассказал о романе с русской девушкой Лидией

Итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) вспомнил о юношеском романе с русской девушкой Лидией. Именно ей он посвятил одну из своих песен, и не исключил, что подобная композиция может появиться в его репертуаре снова, если возникнет сильный эмоциональный повод.

«С Лидией мы познакомились до этих концертов (до первых концертов артиста в СССР — ред.), когда я побывал в СССР как турист. Это особенная песня в моём репертуаре, одна из самых романтичных», — рассказал Pupo в интервью РИА «Новости».

В 1979 году вышел его хит Lidia a Mosca («Лидия в Москве») — песня о любви к девушке из России. Лидия работала певицей в одном из подмосковных ресторанов. По словам Pupo, это был короткий, но очень яркий роман.

«Вполне возможно, появится и ещё одна такая песня – но для неё нужен сильный импульс», — добавил Pupo.

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