Месси ответил на слухи о романе со спортивной журналисткой

Лионель Месси в шутливой форме ответил на домыслы об особом отношении к спортивной журналистке Софи Мартинес. Слова нападающего сборной Аргентины после победы над Кабо-Верде привела Daily Mail.

Футболист с иронией заметил, что публика бурно реагирует на любой его жест. Если он просто смотрит на репортёра или здоровается, это сразу вызывает вопросы. Сама Мартинес лаконично добавила, что все подобные разговоры являются ложью.

«Если я смотрю на тебя, люди спрашивают почему. Если я здороваюсь, люди тоже спрашивают почему», — пошутил Месси.

Журналистка также рассказала, что супруга Месси Антонела связывалась с ней в частном порядке и посоветовала просто игнорировать сплетни в прессе и соцсетях. Поводом для слухов стало эмоциональное интервью после полуфинала чемпионата мира 2022 года против хорватов. Ранее, в январе 2025-го, Мартинес уже заявляла, что эти обсуждения ранят её семью и ставят в неловкое положение.

Ранее сообщалось, 100-летняя болельщица по имени Иоланда стала неожиданной звездой телетрансляции матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии. Пожилая поклонница Лионеля Месси наблюдала за игрой с трибун стадиона AT&T в техасском Арлингтоне. В руках женщина держала плакат с говорящей надписью «Столетняя болельщица Месси». Ровеснице века выпала уникальная возможность лично увидеть исторический рекорд, установленный нападающим в той встрече. Выяснилось, что Иоланда не пропускает ни одного матча мирового первенства и очень хочет однажды встретиться со своим кумиром.